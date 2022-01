LIVE – Sinner-Tsitsipas 3-6 | 4-6 | 2-6 quarti di finale Australian Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ile latestuale della sfida tra Jannike Stefanos, valevole per ididegli. L’azzurrino proverà a sorprendere il greco sul cemento outdoor aussie, facendo leva sulla propria velocità di palla straordinaria e la sua capacità di gestire al meglio i momenti delicati dei match; l’ateniese, invece, conterà sulla varietà del suo repertorio tecnico, tentando di mettere in difficoltà l’avversario con traiettorie insidiose e tutt’altro che comode da spingere da fondocampo. La vena offensiva dio la completezza tecnica di: interessare comprendere quali dei due stili offensivi avrà la meglio in ultima istanza. Sportface.it ...

Eurosport_IT : Tutto quello che c'è da sapere per gustarsi il match di Sinner agli #AusOpen. Prendete nota! ???????? #EurosportTENNIS… - Eurosport_IT : Andiamo Jannik, siamo tutti con te! ?????? ??Segui Sinner-Tsitispas LIVE su - infoitsport : LIVE Australian Open, Sinner battuto da Tsitsipas 3-0: niente semifinale - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il 2° set - #Sinner-Tsitsipa… - Occe64 : RT @angelomangiante: E adesso forza Jannik! Live @Eurosport #Sinner ?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- TSITSIPAS 1 - 4... annessistreaming disponibili tramite le applicazioni/piattaforme Eurosport Player, Discovery+... approfondimenti e highlights post - partita: quasi tutto pronto per la super sfida trae ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 2-6 GAME SET AND MATCH STEFANOS TSITSIPAS! Il greco vola in semifinale. 40-30 MATCH POINT TSITSIPAS! Lungo il rovescio dell'azzurro 30-30 CON C ...Segui con noi la diretta della decima giornata dell'Australian Open 2022, Si comincia con Collins-Cornet e Swiatek-Kanepi. A seguire Sinner-Tsitsipas; nella sessione serale Medvedev-Auger Aliassime ...