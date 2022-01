Lauro” con l’aggiunta 7 nuove bonus track | parola di Angelo Calculli Manager della star

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il cantante romano torna con il ripack di “” con“Ho trascorso gli ultimi 5 mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima non era abbastanza” aveva annunciato sui social Achillequalche giorno fa. Il suo ritorno sulle scene, da venerdì 11 febbraio, si intitola “– Achille Idol Super”, nuova edizione dell’album “” con setteconcludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con “1969”. Tra queste, “Domenica”, il brano che porterà in gara al 72esimo Festival di Sanremo. Il processo creativo subìto da questi brani, tra le mura di uno studio costruito per ...

Al suo quarto Sanremo di fila, il terzo in gara, Achille Lauro porta un brano ritmato che rientra perfettamente nel suo stile, mescolando quindi pop e rock, con un testo ricco di metafore ironiche e suggestive come "l'amore è un'overdose" e "sta vita è un ...