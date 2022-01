La risposta di Tess Holliday alla donna che l’ha umiliata per il suo peso

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ryann Maegen Hoven, conosciuta come, è una modella plus size, blogger e truccatrice di Los Angeles. La modella ha condiviso su Instagram un video in cui spiega come ha affrontato unacheper il suo, confidando di essere molto orgogliosa di come ha gestito la situazione., 36 anni, ha raccontato ai suoi followers che una, mentre erano insieme in una sala d’aspetto dal dottore, le ha rivolto commenti umilianti sul suo corpo dicendole in modo esplicito che dovrebbe dimagrire. La modella ha proseguito dicendo che laha iniziato a farle dei complimenti affettati per il suo aspetto. “Lei dice: ‘Sei così carina. Hai un bel viso e hai dei bei capelli.’ E voglio ...