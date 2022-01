Italia | Luiz Felipe non si è allenato | le condizioni del difensore della Lazio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)non ha partecipato al primo allenamento dell’: per ilcentralesi parla di affaticamento muscolarenon prende parte al primo allenamentoNazionalena. Il problema alla base potrebbe essere un affaticamento muscolare per il centrale. Secondo quanto riportato dal sitoFIGC, non è grave l’infortunio ma il ragazzo dovrà essere valutato giorno per giorno. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Luiz

''Joao Pedro lo conosco per averlo visto giocare tante volte, è inda tempo, ha esperienza ed è bravo - ha precisato il ct -Felipe è un ragazzo giovane ma già un grande difensore''.... Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Milan),...tattico per fare ritorno domani ai rispettivi club Getty Images tutte le notizie di balotelli...L'altro italo-brasiliano Luiz Felipe non si è allenato. Giovedì altro allenamento preceduto da riunione e sessione video mentre venerdì, prima dello sciogliete le righe, gli azzurri sosterranno una ...Gli azzurri si sono ritrovati a Coverciano, da oggi fino al 28 saranno a disposizione del mister Roberto Mancini per uno stage. La scelta dei convocati è oggetto di dibattiti in questi ...