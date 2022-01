Il Pd esce dal governo e chiede il voto. Che cosa succede se passa Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La carta coperta di Matteo Salvini e del Centrodestra potrebbe essere Maria Elisabetta Alberti Casellati. Non a caso il nome della presidente del Senato è stato tolto all'ultimo secondo dalla rosa di nomi per il Quirinale, poi, come era ovvio e tutti sapevano, bocciata... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La carta coperta di Matteo Salvini e del Centrodestra potrebbe essere Maria Elisabetta Alberti. Non a caso il nome della presidente del Senato è stato tolto all'ultimo secondo dalla rosa di nomi per il Quirinale, poi, come era ovvio e tutti sapevano, bocciata... Segui su affaritaliani.it

