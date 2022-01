Green pass | da febbraio sarà sufficiente per arrivi da Ue

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? #Covid, il racconto choc: 'Sono venuti di notte, alle 2.30. Ero con i miei figli: trattato come un cr… - ventoc : RT @VittorioSgarbi: Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - Rosario94429217 : RT @VittorioSgarbi: Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

20.21 Arrivi dall'Ue, basta ilIl ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall'estero. Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Ue basterà il...Per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea, dunque, sarà sufficiente il. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi ...TORINO - Gli over50 con obbligo vaccinale hanno tempo fino al 31 gennaio per ricevere la prima dose di vaccino ed essere in regola con il Green pass in vista del 15 febbraio quando, per legge, ...Quella circolare "male interpretata" (di proposito?) da alcuni direttori sanitari che di fatto impediscono a non vaccinati di fare visite ed esami ...