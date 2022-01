GF Vip | Alfonso Signorini caccia dallo studio Alex Belli | «Non si può lavorare così»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) GF Vip,furioso: «Non si può». Per la prima volta il conduttore perde le staffe in diretta e chiede ai suoi autori di portare via l’attore che per tutta la puntata è intervenuto pur avendo promesso di mantenere un low profile. Tanto tuonò che piovve. Potremmo definirela sfuriata dicontrodurante la diretta di lunedì sera. L’attore aveva iniziato la puntata dicendo che voleva sottrarsi a questo “teatrino” messo in piedi da lui, manon è stato.ha più volte cercato di mantener la calma provando a raccontare ...