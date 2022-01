Cosa sappiamo sul bimbo di 10 anni morto di Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo G., un bambino di 10 anni (ne avrebbe compiuti 11 a marzo), è morto all'alba di ieri, martedì 25 gennaio 2022, all'ospedale... Leggi su today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lorenzo G., un bambino di 10(ne avrebbe compiuti 11 a marzo), èall'alba di ieri, martedì 25 gennaio 2022, all'ospedale...

