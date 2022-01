Clemente Mastella | “La mia propensione è per Casini come Capo dello Stato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “C’è stata una guerra frontale a Berlusconi, ma eliminando Berlusconi non è che abbiano risolto il problema”, è la riflessione fatta da, sindaco di Benevento, nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9, intervidal Direttore di Sicomunicazione Marco Caiano. L’ipotesi più probabile sembra essere quella della Casellati, ha ammesso anche, ma per eleggerla aserve il ritorno di un rapporto tra Salvini e il Movimento Cinque Stelle. “In realtà tutti i partiti sono spaccati – afferma il primo cittadino delluogo sannita -. Secondo me c’è anche una divisione tra ‘ministeriali’ e ‘non ministeriali’. I ministeriali sono più propensi a lavorare per Draghi, i ...