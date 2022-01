Calciomercato | tutte le trattative | Gosens all' Inter | Cabral è il post Vlahovic

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Roma, 26 gennaio 2022 - L'chiude il mercato con un grande colpo. I nerazzurri sono arrivati praticamente ai dettagli con l' Atalanta per il trasferimento di Robinche presto sosterrà le ...

le trattative C'è invece la firma di Pellegri al Torino : il giovane attaccante ha lasciato il Milan per approdare in prestito nella squadra granata che ha dovuto trovare l'accordo con il ...... quando fu acquistato dagli olandesi dell'Heracles Almelo, Gosens con la maglia dell'Atalanta ha messo insieme sin qui 157 presenze, con 29 gol e 21 assist inle competizioni. Difensore - ..."Fatima, Susan e Maryam sono tre nuove giocatrici del Centro Storico Lebowski. Vengono dal Bastan Football Club di Herat, Afghanistan. È.Novità dirigenziali in casa Monopoli, dopo l'assemblea societaria che ha ridisegnato il CdA biancoverde: Onofrio Lopez è stato nominato.