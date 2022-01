Calciomercato Juventus, accelerata per Zaniolo: pronto un contratto stellare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus, per chiudere il mercato nel migliore dei modi, vuole una mezzala e sembra aver individuato il profilo ideale. Vlahovic ma non solo; la Juventus, dopo aver regalato ad Allegri l’attaccante da venticinque gol a stagione, vuole un centrocampista in grado di alzare ulteriormente la qualità del gioco bianconero. Getty ImagesCentrocampista e attaccante; questi gli obiettivi di mercato della Juventus per la sessione invernale. Se il discorso punta è stato archiviato nel migliore dei modi con l’arrivo di Vlahovic, resta aperta la discussione sul giocatore per rinforzare la mediana. I bianconeri hanno confermato, in questa stagione, di avere non pochi problemi in mezzo al campo; Allegri ha assolutamente bisogno di una mezzala forte fisicamente che sappia cambiare passo alla squadra e con un buon numero di gol nelle gambe. Tutte ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La, per chiudere il mercato nel migliore dei modi, vuole una mezzala e sembra aver individuato il profilo ideale. Vlahovic ma non solo; la, dopo aver regalato ad Allegri l’attaccante da venticinque gol a stagione, vuole un centrocampista in grado di alzare ulteriormente la qualità del gioco bianconero. Getty ImagesCentrocampista e attaccante; questi gli obiettivi di mercato dellaper la sessione invernale. Se il discorso punta è stato archiviato nel migliore dei modi con l’arrivo di Vlahovic, resta aperta la discussione sul giocatore per rinforzare la mediana. I bianconeri hanno confermato, in questa stagione, di avere non pochi problemi in mezzo al campo; Allegri ha assolutamente bisogno di una mezzala forte fisicamente che sappia cambiare passo alla squadra e con un buon numero di gol nelle gambe. Tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juventus, UFFICIALE: un calciatore positivo al Covid Un cammino importante già in questa edizione, infatti, permetterebbe alla Juventus anche di incassare di più e quindi coprire maggiormente l'investimento per il centravanti della Fiorentina. Sul ...

Calciomercato Inter, non solo Gosens - Marotta tenta la doppietta ...felice InzaghiI nerazzurri rispondono immediatamente alla dichiarazione di guerra della Juventus, ... Calciomercato Inter, Gosens non esclude Perisic - Proposto il rinnovo Ivan Perisic ©LaPresseUna delle ...

Calciomercato Juve: due club su Kaio Jorge Calciomercato.com Calcio: Juventus, Perin positivo al Covid Torino, 26 gen. - Il portiere della Juventus Mattia Perin è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio ...

Fiorentina, anche il Sindaco contro Commisso: “Che dispiacere vendere Vlahovic, per di più alla Juve…” Firenze schiuma di rabbia per l’imminente cessione dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic alla Juventus. Il sindaco Dario Nardella ha commentato: “Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere anda ...

