Calcio | l' allarme di Marotta | ' Serie A a rischio default | Governo non può ignorarla'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "LaA e più in generale ilitaliano sono a. Questa cosa ile le istituzioni politiche non possono più. È un sistema sull'orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si sono assottigliati al minimo". L'ad dell'Inter, Beppe, lancia l'per i conti delitaliano. "Premesso che la salute dei tifosi ci sta a cuore sopra ogni altra cosa -sottolinea l'ad nerazzurro al 'Sole 24 Ore'-. È indubbio che con mascherina ffp2, super green pass e la capienza ridotta al 50% gli impianti all'aperto siano spazi sicuri. Aver dovuto ...

Advertising

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: L'allarme di De Siervo: 'Delusi dal governo, gli stadi tornino subito a riempirsi' - ILOVEPACALCIO : Allarme calcio. L’SOS di De Siervo: «Delusi dal governo. Pure i calciatori rinuncino a una mensilità» - Gazzetta_it : L'allarme di De Siervo: 'Delusi dal governo, gli stadi tornino subito a riempirsi' - Fantacalcio : De Siervo lancia l'allarme: 'Questi ristori non bastano, delusi dal Governo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Juve, allarme San Siro, Inzaghi avverte: 'Campo ingiocabile', Dzeko: 'Speriamo che il terreno migliori'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio allarme

Il Tempo

... per la formazione di Pochettino è scattato l'allarmeIl Paris Saint - Germain inper colpa di Donnarumma. Davvero è strano il mondo del: dall'abbondanza, con addirittura un dualismo ...Mercoledì giornata chiave La preoccupazione principale è a livello cardiaco, con l'in tal senso che è arrivato proprio da Djamel Belmadi , ct dell' Algeria , che ha quindi preferito far ...Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - "La Serie A e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il Governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull'or ...Questa settimana nelle Marche abbiamo avuto 40.000 tamponi positivi, quasi il doppio della settimana precedente, più o meno gli stessi di tutto il 2020. Crescono da 28 a 42 i decessi. In calo invece l ...