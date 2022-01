Australian Open, Jannik Sinner: “Sono successe delle cose e devo capire perché. Berrettini può far male a Nadal” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jannik Sinner ha terminato la propria avventura agli Australian Open 2022. Il tennista italiano è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del primo Slam della stagione. L’altoatesino non ha trovato i giusti mezzi per controbattere lo scatenato greco e ha perso con un secco 3-0, non riuscendo così a proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il 20enne può comunque ritenersi soddisfatto delle prestazioni offerte nella terra dei canguri e può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Jannik Sinner ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Eurosport: “Ha giocato meglio lui, non ci Sono dubbi. Mi fa capire che ho ancora tantissimo da migliorare, devo giocare meglio a tennis ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha terminato la propria avventura agli2022. Il tennista italiano è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del primo Slam della stagione. L’altoatesino non ha trovato i giusti mezzi per controbattere lo scatenato greco e ha perso con un secco 3-0, non riuscendo così a proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il 20enne può comunque ritenersi soddisfattoprestazioni offerte nella terra dei canguri e può guardare con ottimismo al prossimo futuro.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Eurosport: “Ha giocato meglio lui, non cidubbi. Mi fache ho ancora tantissimo da migliorare,giocare meglio a tennis ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - infoitsport : LIVE Berrettini-Nadal, Australian Open 2022 in DIRETTA: la partita del destino, fissato l’orario! - IntiniSarah : RT @GeorgeSpalluto: Mai nessuno prima di lui aveva raggiunto le SEMIFINALI in uno SLAM sul veloce. Mai nessuno prima di lui aveva raggiunt… -