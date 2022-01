Audisio: l’Italia impari a diventare solida come Berrettini (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo Berrettini semifinalista agli Australian Open. Emanuela Audisio, su Repubblica, ne scrive così: perché l’Italia non guarda da questa parte del campo? A questa First Dance? Perché non impara a crescere, a costruirsi, a diventare solida come Matteo Berrettini? Invece di litigare, distrarsi, annullarsi. questo esemplare con la racchetta capace dopo le lacrime di ritrovare la serenità e di capire che le pozzanghere sono solo capitomboli e non condanne per l’eternità. Guardi non a questo successo, non alle quasi quattro ore di battaglia, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, ma a quello che c’è dietro a un ragazzo normale che ha vissuto il nostro tempo (pandemia) e che in Italia appena due mesi fa alle Atp Finals ha dovuto abbandonare il sogno per una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteosemifinalista agli Australian Open. Emanuela, su Repubblica, ne scrive così: perchénon guarda da questa parte del campo? A questa First Dance? Perché non impara a crescere, a costruirsi, aMatteo? Invece di litigare, distrarsi, annullarsi. questo esemplare con la racchetta capace dopo le lacrime di ritrovare la serenità e di capire che le pozzanghere sono solo capitomboli e non condanne per l’eternità. Guardi non a questo successo, non alle quasi quattro ore di battaglia, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, ma a quello che c’è dietro a un ragazzo normale che ha vissuto il nostro tempo (pandemia) e che in Italia appena due mesi fa alle Atp Finals ha dovuto abbandonare il sogno per una ...

