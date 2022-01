Alicia Keys: in arrivo una capsule collection inclusiva disegnata con Athleta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Alicia Keys è co-designer di una capsule collection a tiratura limitata con il brand Athleta. La linea trae ispirazione dalla routine quotidiana della cantante, 15 volte vincitrice del Grammy Award, che si allena tutti i giorni tra palestra ed esercizi yoga. Vi raccomandiamo... Bershka x Squid Game: ecco la capsule collection che celebra la serie Netflix I capi di abbigliamento saranno disponibili in tutte le taglie, dalla XXS alla 3XL, per dare modo a tutte le fisicità di trovare una loro dimensione all’interno della collezione che in questo modo sarà veramente inclusiva. La capsule verrà lanciata l’8 marzo 2022 in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è co-designer di unaa tiratura limitata con il brand. La linea trae ispirazione dalla routine quotidiana della cantante, 15 volte vincitrice del Grammy Award, che si allena tutti i giorni tra palestra ed esercizi yoga. Vi raccomandiamo... Bershka x Squid Game: ecco lache celebra la serie Netflix I capi di abbigliamento saranno disponibili in tutte le taglie, dalla XXS alla 3XL, per dare modo a tutte le fisicità di trovare una loro dimensione all’interno della collezione che in questo modo sarà veramente. Laverrà lanciata l’8 marzo 2022 in occasione della Giornata internazionale della donna. Una ...

