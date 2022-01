WWE | Dopo Mustafa Ali | anche Brian Kendrick richiede il licenziamento

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo PWInsider,avrebbe richiesto ildalla WWE. Il sito dichiara di avere la conferma da fonti multiple: l’atleta e coach di NXT avrebbe richiesto il congedo dalla compagnia circa sei settimane fa, ma la WWE non avrebbe ancora negato né confermato la richiesta di. Il suo ruolo in WWEaveva annunciato il suo ritiro dalla competizione nell’ottobre del 2020, restando coinvolto con la WWE tramite un incarico come coach per i roster di NXT e 205 Live. Proprio a NXT abbiamo recentemente assistito ad un suo angle con Joe Gacy e Harland, che avrebbe dovuto condurre ad un match fra quest’ultimo e, purtroppo mai svoltosi.

