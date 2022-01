Uomini e Donne, Marco Firpo spiazza su Gemma Galgani: i dettagli sulla passione (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso della sua carriera a Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto il piacere o il dispiacere, a seconda dei casi, di conoscere molto cavalieri. Tra di essi c’è stato anche Marco Firpo. I due si sono frequentati per alcuni mesi, tuttavia, ad un certo punto lui fu costretto a dover abbandonare la trasmissione a causa di alcuni problemi di salute. La loro relazione, così, si interruppe. A distanza di un po’ di tempo, però, il cavaliere è tornato a parlare della dama bianca lasciando intendere di essere ancora preso da lei. Intervista a Marco Firpo su Gemma In una recente intervista rilasciata a Piùdonna, Marco Firpo è tornato a parlare di Gemma Galgani. Il cavaliere ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso della sua carriera aha avuto il piacere o il dispiacere, a seconda dei casi, di conoscere molto cavalieri. Tra di essi c’è stato anche. I due si sono frequentati per alcuni mesi, tuttavia, ad un certo punto lui fu costretto a dover abbandonare la trasmissione a causa di alcuni problemi di salute. La loro relazione, così, si interruppe. A distanza di un po’ di tempo, però, il cavaliere è tornato a parlare della dama bianca lasciando intendere di essere ancora preso da lei. Intervista asuIn una recente intervista rilasciata a Piùdonna,è tornato a parlare di. Il cavaliere ...

