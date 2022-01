SILERI AI NO-VAX: “VI RENDEREMO LA VITA DIFFICILE, SIETE PERICOLOSI”. CONTINUA IL CLIMA DI ODIO E DISCRIMINAZIONE. (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Vi RENDEREMO la VITA DIFFICILE”. Pierpaolo SILERI, sottosegretario alla Salute, si rivolge così all’ospite no vax e no green pass nello studio di Di Martedì, su La7. “Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Vila”. Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, si rivolge così all’ospite no vax e no green pass nello studio di Di Martedì, su La7. “Criticano il vaccino, criticano il green pass, criticano il tampone ma poi in trasmissione ci vengono. E in televisione è richiesto il green pass o il tampone, per … proviene da Database Italia.

