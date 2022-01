Signorini caccia Alex Belli dallo studio ma poi se lo riprende | “Vattene fuori”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Per la prima volta nella storia del Grande Fratello Vip 6 Alfonsohato qualcuno. L’iconico momento ovviamente vede come protagonista il Man, l’uomo che ha “retto un’intera edizione”:esasperato gli intima: “, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi magari uscire.. Autori, per favore lo accompagnate? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così. Vai pure! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così. Anche in rispetto al pubblico, a voi a casa”....