Sci alpino | Coppa del Mondo femminile | classifica generale aggiornata dopo gigante Kronplatz 2022

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - RSIsport : ?????? Sara Hector più forte di Vlhova anche a Plan de Corones, la svedese sempre più leader della classifica di giga… - RaiSport : ?? #Hector trionfa nel gigante di #PlandeCorones Solo seconda #Vlhova, in testa nella prima manche, davanti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sara Hector conquista il successo nello slalom gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di2021/2022. La svedese risulta davanti a tutte con il tempo complessivo di 2'03"63, precedendo di 15 centesimi la slovacca Petra Vlhova. Completa il podio la francese Tessa Worley (+0"52), ...Le Dolomiti Venete e più precisamente Cortina, saranno sede delloFemminile e delle discipline del bob, skeleton e slittino, oltre ad essere una delle tre venue dei giochi paralimpici del ...James Crawford si è aggiudicato la prima discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. La gara, che si sarebbe dovuta disputare domani, ha visto il succe ...La gara di Kronplatz, Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021/2022, sulla splendida pista Erta, è stata qualitativamente molto alta. La sciatrice svedese ha vinto con 0.15 ...