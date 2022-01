Roberto Cassinelli | chi è l’avvocato genovese comparso a sorpresa tra i più votati nei primi due scrutini delle elezioni per il Quirinale

(Di martedì 25 gennaio 2022), 66 anni, avvocato dal 1985 e parlamentare da tre legislature. Ecco il profilo di, il deputato di Forza Italia il cui nome è stato uno dei più presenti sulle – poche – schede non bianche scrutinate nelle prime due votazioni per l’elezione del capo dello Stato. Lunedì i grandi elettori che lo hanno indicato alla più alta carica della Repubblica sono stati sette e gli hanno permesso di piazzarsi quarto dietro al giurista Paolo Maddalena (candidato degli ex M5S), all’attuale presidente Sergio Mattarella e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia (e a pari merito con il fondatore del suo partito, Silvio Berlusconi). Martedì sono più che raddoppiati, arrivando a 17:è arrivato addirittura terzo dietro a Maddalena e Mattarella. Lui non commenta questa inattesa ribalta: l’unico post ...

...Fico. I grandi elettori presenti e votanti erano 976, astenuti nessuno, la maggioranza richiesta 673. I più votati Maddalena e Mattarella con 39 voti, poi Tondo 18,17. Voti ...Molte preferenze come ieri per il senatore ligure di Fie per Renzo Tondo (Noi con l'Italia). 25 gennaio 2022Sale nelle preferenze il deputato genovese Roberto Cassinelli, ieri 7 voti e oggi 17. "Si vede - scherza nell'immediato dopovoto - che gli amici crescono, è indubbiamente una bella soddisfazione ma io ...Seconda fumata nera per l'elezione del Presidente della Repubblica al Quirinale: ci sono voti anche per Amadeus e Alberto Angela ...