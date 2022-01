Ricerche web - Storpiature e strafalcioni | ecco i marchi vittime della tastiera

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 gennaio 2022) Immaginate, per esempio, di lavorare per un'assicurazione. E di dovervi basare sulle informazioni fornite dal cliente quando gli è stato chiesto per quale marca d'auto deve stipulare una polizza. Non avete idea di che cosa potrebbe capitarvi di leggere A giudicare, almeno, dagli esiti di una curiosa ricerca condotta da confused.com, un aggregatore di compagnie inglese che si è divertito ad analizzare, attraverso un database denominato Ahrefs, i modi in cui 33 brand automobilistici e 360 modelli vengono scritti dagli utenti quando effettuano una ricerca online. Basti pensare che, in media, i nomi dei soli costruttori vengono scritti in maniera sbagliata qualcosa come due milioni e 250 mila volte al mese... Che Totota Iniziamo con qualche esempio banale. Bugatti, per dire, diventa Buggati o Bugati, ma immaginiamo che non siano poi tanti quelli che, per dire, ne devono assicurare un ...