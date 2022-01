Olimpiadi Pechino 2022, scelti i sette italiani per le gare di sci alpino maschile (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Team Italia è ora al completo. Le convocazioni dello sci alpino maschile erano state posticipate a dopo lo slalom di Schladming e ora conosciamo i sette azzurri che prenderanno parte alle gare in programma fra ormai pochi giorni alle Olimpiadi di Pechino 2022: Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Team Italia è ora al completo. Le convocazioni dello scierano state posticipate a dopo lo slalom di Schladming e ora conosciamo iazzurri che prenderanno parte allein programma fra ormai pochi giorni alledi: Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. SportFace.

