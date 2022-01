Jannik Sinner: “John McEnroe può aiutarmi con servizio e gioco a rete. Quest’anno 60 partite e meno tornei” (Di martedì 25 gennaio 2022) Jannik Sinner si sta preparando per affrontare Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo domani (mercoledì 26 gennaio, non prima delle ore 05.00) per sfidare il temibilissimo greco sul cemento outdoor di Melbourne. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per fronteggiare il numero 4 al mondo e cercare la vittoria di lusso che varrebbe l’accesso alla semifinale, eguagliando quanto fatto oggi da Matteo Berrettini. Jannik Sinner è stato ospite al Cube di Eurosport e si è un po’ soffermato su quali sono i suoi obiettivi stagionali: “Io voglio semplicemente giocare match dopo match, cercare di giocare nel modo migliore. Il mio obiettivo è quello di giocare più o meno 60 match, ma magari fare un po’ meno ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si sta preparando per affrontare Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano scenderà in campo domani (mercoledì 26 gennaio, non prima delle ore 05.00) per sfidare il temibilissimo greco sul cemento outdoor di Melbourne. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per fronteggiare il numero 4 al mondo e cercare la vittoria di lusso che varrebbe l’accesso alla semifinale, eguagliando quanto fatto oggi da Matteo Berrettini.è stato ospite al Cube di Eurosport e si è un po’ soffermato su quali sono i suoi obiettivi stagionali: “Io voglio semplicemente giocare match dopo match, cercare di giocare nel modo migliore. Il mio obiettivo è quello di giocare più o60 match, ma magari fare un po’...

