Inter, messi in vendita i biglietti per il derby: San Siro tornerà al 50% della capienza (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Inter ha messo in vendita i biglietti per il derby contro il Milan, in programma sabato 5 febbraio. La novità è che spicca nuovamente il tetto previsto per legge. La capienza per gli impianti sportivi dovrebbe infatti tornare al 50% dopo la momentanea riduzione a 5mila per la 22^ e 23^ giornata di Serie A. “San Siro si tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% di capienza dello stadio Giuseppe Meazza“, si legge in una nota del club nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ha messo inper ilcontro il Milan, in programma sabato 5 febbraio. La novità è che spicca nuovamente il tetto previsto per legge. Laper gli impianti sportivi dovrebbe infatti tornare al 50% dopo la momentanea riduzione a 5mila per la 22^ e 23^ giornata di Serie A. “Sansi tingerà di nerazzurro e sarà un’atmosfera comunque speciale nonostante il 50% didello stadio Giuseppe Meazza“, si legge in una nota del club nerazzurro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Inter, messi in vendita i biglietti per il derby: #SanSiro tornerà al 50% della capienza - Psi0_ : @loca_acm Loca li ho messi a casissimo per fare veloce, manco so come gioca l’Inter - Sbreabbaz : @lorenzo_polini @diiobros_umby71 @ldibartolomei guarda caso in italia quelli messi male son stati milan inter e rom… - daniele_morico : La #Juve chiama, l'#Inter risponde. A #Vlahovic, i nerazzurri rispondono con #Gosens. Messi da parte i problemi fis… - PandiniMaolo : @it_inter Aggiunti altri 50 milioni di debiti fissi e 25 circa di interessi per coprire un solo debitore, considera… -