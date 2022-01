In giro con una spada giapponese e varie armi: denunciato 21enne (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato sorpreso nella centralissima Piazza del Plebiscito di Napoli, dai finanzieri di Casalnuovo, mentre trasportava una borsa contenente una spada giapponese ed altre armi. Si tratta di un giovane di 21 anni che è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Ora è accusato di possesso abusivo di armi: i militari hanno notato il manico della katana fuoriuscire dal borsone del giovane. Dai controlli e poi emerso che insieme con la spada dotata di una lama lunga 50 centimetri, il ragazzo trasportava anche un coltello con una lama di 15 centimetri e un “tirapugni” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato sorpreso nella centralissima Piazza del Plebiscito di Napoli, dai finanzieri di Casalnuovo, mentre trasportava una borsa contenente unaed altre. Si tratta di un giovane di 21 anni che è statoall’autorità giudiziaria. Ora è accusato di possesso abusivo di: i militari hanno notato il manico della katana fuoriuscire dal borsone del giovane. Dai controlli e poi emerso che insieme con ladotata di una lama lunga 50 centimetri, il ragazzo trasportava anche un coltello con una lama di 15 centimetri e un “tirapugni” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

