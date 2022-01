Il flop delle “card vaccinali” di De Luca: sostituite dal Green Pass e lasciate ad ammuffire nei depositi delle Asl (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle intenzioni di Vincenzo De Luca, avrebbero dovuto fungere da “lasciaPassare” per incentivare la campagna vaccinale, ma sono state presto sostituite dal Green Pass che le ha di fatto rese inutili: le card vaccinali, volute dal presidente della Regione Campania, si possono considerare un vero e proprio flop. Inizialmente venivano distribuite dopo la vaccinazione per incentivare l’immunizzazione di massa con la promessa di, hanno smesso di essere spedite dalle Asl per evitare ulteriori sprechi di denaro visto che non sono più riconosciute. È quanto ricostruisce Fanpage, che rivela anche il costo dell’intera operazione: poco più di 3 milioni di euro, sui quali potrebbe rivalersi con una richiesta di risarcimento danni la Corte dei Conti. Il “sogno” ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle intenzioni di Vincenzo De, avrebbero dovuto fungere da “lasciaare” per incentivare la campagna vaccinale, ma sono state prestodalche le ha di fatto rese inutili: le, volute dal presidente della Regione Campania, si possono considerare un vero e proprio. Inizialmente venivano distribuite dopo la vaccinazione per incentivare l’immunizzazione di massa con la promessa di, hanno smesso di essere spedite dalle Asl per evitare ulteriori sprechi di denaro visto che non sono più riconosciute. È quanto ricostruisce Fanpage, che rivela anche il costo dell’intera operazione: poco più di 3 milioni di euro, sui quali potrebbe rivalersi con una richiesta di risarcimento danni la Corte dei Conti. Il “sogno” ...

Advertising

neXtquotidiano : 'E io pago!' Il flop delle “card vaccinali” di #DeLuca: sostituite dal Green Pass e lasciate ad ammuffire nei depo… - dieffe55 : la virostar dell'Italia a rischio zero e delle mascherine inutili, dice ai virologi della domenica...… - superdariobros : Ma quanto deve essere a corto di soldi Bruce Willis per dover girare, ormai da diversi anni, delle monnezze vomitev… - Moixus1970 : @Paolo_Bargiggia Ricordo che aveva preannunciato il possibile flop dell'aumento di capitale J per uscita delle Banc… - mariafabiani6 : RT @Luca_Gualtieri1: Perché i ragazzi sono stati tra le categorie più penalizzate dal #Covid? Con la chiusura delle #scuole e il flop della… -