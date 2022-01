I nomi della terna di centrodestra: Pera, Casellati e Nordio. La sinistra prepara la sua contro-lista (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è grande attesa per la conferenza stampa nella quale il centrodestra annuncerà la sua lista di “quirinabili”. nella quale, secondo l’Ansa, ci saranno sicuramente Elisabetta Casellati, Marcello Pera e Carlo Nordio. “Presenteremo – afferma Antonio Tajani – una rosa di donne e uomini di altissimo profilo, anche istituzionale, che secondo noi hanno le caratteristiche per fare il Presidente della repubblica”. Si tratta di nomi, ha aggiunto Matteo Salvini, che non hanno tessere di partito in tasca. LEGGI ANCHE Colle, possibile svolta: il centrodestra pronto a presentare la rosa di candidati già nel pomeriggio Nordio al Quirinale piace ai poliziotti. L'ex giudice disse: "Gli agenti hanno diritto di difendersi anche sparando" Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) C’è grande attesa per la conferenza stampa nella quale ilannuncerà la suadi “quirinabili”. nella quale, secondo l’Ansa, ci saranno sicuramente Elisabetta, Marcelloe Carlo. “Presenteremo – afferma Antonio Tajani – una rosa di donne e uomini di altissimo profilo, anche istituzionale, che secondo noi hanno le caratteristiche per fare il Presidenterepubblica”. Si tratta di, ha aggiunto Matteo Salvini, che non hanno tessere di partito in tasca. LEGGI ANCHE Colle, possibile svolta: ilpronto a presentare la rosa di candidati già nel pomeriggioal Quirinale piace ai poliziotti. L'ex giudice disse: "Gli agenti hanno diritto di difendersi anche sparando" Il ...

Advertising

AlexBazzaro : Il centrodestra non sta lottando per i nomi ma per l’idea sacrosanta che il “Il Colle” non sia a scelta esclusiva d… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, da Alberto Angela a Signorini e Amadeus, fino a Cruciani e Dino Zoff: i nomi della prima chiama. Ma… - SimoneAlliva : Quelli indignati per i nomi 'poco seri' e provocatori scritti dai grandi elettori dovrebbero un po' ripassare la st… - Angie35613025 : RT @ilfattoblog: 'E la considerazione più amara è che tra i nomi proposti come Presidente della Repubblica ci sono quelli che maggiormente… - vincenzospadola : Da studioso della Costituzione ho sempre condiviso la scelta dei padri costituenti difare dell'Italia una repubblic… -