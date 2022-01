Giovanni Malagò | “Berrettini mi ha emozionato | Goggia non si arrenderà”

Leggi su sportface

(Di martedì 25 gennaio 2022) “mi ha, ha vinto in rimonta e ha dimostrato di avere testa anche in un contesto mentale difficile. Sa comportarsi in campo e dà orgoglio nel sentirsi italiani. Un grande tennista, un atleta straordinario”. Lo ha dichiarato il presidente del Coniintervenuto a Radio Sportiva. Ma c’è spazio anche per un commento sull’infortunio di Sofia: “Purtroppo ci sono tante storie di sport in cui atlete e atleti hanno infortuni che compromettono una manifestazione. Ma lei ha vinto 7 delle ultime 8 discese libere e non sifacilmente. I rischi ci sono, ma non è tutto perduto: oggi abbiamo insignito Moioli del ruolo di portabandiera ed è stata una soluzione condivisa da tutti in modo da ritardare più possibile la sua partenza per la Cina. ...