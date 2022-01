GFVip, Sonia Bruganelli fa infuriare i fan di Jessica Selassié con un like (Di martedì 25 gennaio 2022) In quest’edizione del GFVip, le opinioniste creano decisamente più dinamiche rispetto ai concorrenti. In queste ore, infatti, Sonia Bruganelli ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé per un semplice like lasciato sui social. Vediamo allora cosa è successo e come mai l’opinionista ha fatto infuriare le fan di Jessica Selassié. Jessica nomina Barù Nonostante la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) In quest’edizione del, le opinioniste creano decisamente più dinamiche rispetto ai concorrenti. In queste ore, infatti,ha nuovamente attirato l’attenzione su di sé per un semplicelasciato sui social. Vediamo allora cosa è successo e come mai l’opinionista ha fattole fan dinomina Barù Nonostante la L'articolo

Advertising

Paola7319 : RT @nagioia08: Soleil: pensa se Sonia avesse salvato te Barù: eh le avresti prese te Perché loro due sanno del gruppetto d'accordo #gfvip - martinabara3 : RT @cicabum_: Sonia: “salvo Soleil per salvare questa relazione artistica con Barù” ADRIANA: MEGLIO CHE NON COMMENTO IO TI AMO #jeru #je… - princicessaleya : RT @RosyOrlandoQ: #gfvip Katia - Manuel - Aldo Il 99% sempre immuni E nella casa si rosica che Sonia ha dato l'immunità a Soleil https://… - itspollon : Ormai è tradizione che soleil e la preferita di Sonia #gfvip - OvveroTiOdio : RT @imnichi_: La Caldonazzo che andava in giro per la casa : “Chi voti?!” “Chi hai messo come preferito?!” “Chissà chi sarà preferito si So… -