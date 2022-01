GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù: lui ha una reazione inaspettata (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip, Delia Duran cerca di abbracciare Barù, ma lui ha una reazione inaspettata, tanto da spiazzare la concorrente. Da qualche settimana, nella casa del GF Vip, è entrata come concorrente Delia Duran. Nei mesi scorsi, l’abbiamo vista più volte nel reality, per parlare con suo marito, Alex Belli. Dopo la squalifica dell’uomo, i rapporti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 25 gennaio 2022) GF Vip,di, ma lui ha una, tanto da spiazzare la concorrente. Da qualche settimana, nella casa del GF Vip, è entrata come concorrente. Nei mesi scorsi, l’abbiamo vista più volte nel reality, per parlare con suo marito, Alex Belli. Dopo la squalifica dell’uomo, i rapporti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RosalbaGullott1 : RT @VicolodelleNews: #GFVip Nella notte #DeliaDuran rivela a #SoleilStasi cosa facevano lei e #AlexBelli durante l’amore libero! Per legger… - blablabla23566 : RT @VicolodelleNews: #GFVip Nella notte #DeliaDuran rivela a #SoleilStasi cosa facevano lei e #AlexBelli durante l’amore libero! Per legger… - VicolodelleNews : #GFVip Nella notte #DeliaDuran rivela a #SoleilStasi cosa facevano lei e #AlexBelli durante l’amore libero! Per leg… - IsaeChia : #GfVip 6, Davide Silvestri e i dubbi su Alex Belli e Delia Duran: “Questa situazione gli fa comodo, altrimenti…” S… - frareal_b : #solex L'ingresso di Delia ha sfasciato il GF vip .. Bella idea che hanno avuto gli autori. -