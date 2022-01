Elisabetta Belloni tra i nomi per il Quirinale: la lunga carriera diplomatica e i riconoscimenti (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono in molti i cittadini che vorrebbero assistere all’elezione di una donna come prima Presidente della Repubblica. Una delle possibili candidate, il cui nome starebbe circolando nelle ultime ore, è quello di Elisabetta Belloni. Ecco chi è e quali cariche ha ricoperto fino a ora. Elisabetta Belloni, l’inizio della carriera diplomatica tra la Farnesina e Vienna Già proposta nel 2018 come Presidente del Consiglio, Elisabetta Belloni è nata nel 1958, a Roma, ed è laureata in Scienze Politiche presso l’Università LUISS di Roma. La sua carriera diplomatica inizia quando ha 27 anni, nel 1985, presso la Direzione generale degli affari politici della Farnesina. Nel 1986 si sposta a Vienna, dove lavora presso ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono in molti i cittadini che vorrebbero assistere all’elezione di una donna come prima Presidente della Repubblica. Una delle possibili candidate, il cui nome starebbe circolando nelle ultime ore, è quello di. Ecco chi è e quali cariche ha ricoperto fino a ora., l’inizio dellatra la Farnesina e Vienna Già proposta nel 2018 come Presidente del Consiglio,è nata nel 1958, a Roma, ed è laureata in Scienze Politiche presso l’Università LUISS di Roma. La suainizia quando ha 27 anni, nel 1985, presso la Direzione generale degli affari politici della Farnesina. Nel 1986 si sposta a Vienna, dove lavora presso ...

