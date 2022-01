“È ufficiale”. Finalmente Stefano De Martino può dirlo: la conferma è arrivata poco fa (Di martedì 25 gennaio 2022) È rispuntato fuori il suo nome. Al fianco a quello di Belen Rodriguez. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi… Stefano De Martino e Belen, Belen e Stefano De Martino, già, proprio loro. Proprio lui. Proprio con lei. Si sapeva che tra Belen e Antonino Spinalbese c’era aria di crisi, poi però è diventata una certezza. L’ultima conferma è arrivata addirittura da Santiago, il figlio che la showgirl ha avuto con l’ex ballerino oggi apprezzato conduttore. Giusto pochi giorni fa Belen ha postato un video in cui riprende il figlio mentre prepara una torta. “Sei proprio Bravo sai?”, dice la Rodriguez che poi aggiunge. “Vuoi fare lo chef?”, ma Santiago nega ed è qui che Belen Rodriguez conferma Finalmente le voci di crisi: “Ma dai, ora che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) È rispuntato fuori il suo nome. Al fianco a quello di Belen Rodriguez. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi…Dee Belen, Belen eDe, già, proprio loro. Proprio lui. Proprio con lei. Si sapeva che tra Belen e Antonino Spinalbese c’era aria di crisi, poi però è diventata una certezza. L’ultimaaddirittura da Santiago, il figlio che la showgirl ha avuto con l’ex ballerino oggi apprezzato conduttore. Giusto pochi giorni fa Belen ha postato un video in cui riprende il figlio mentre prepara una torta. “Sei proprio Bravo sai?”, dice la Rodriguez che poi aggiunge. “Vuoi fare lo chef?”, ma Santiago nega ed è qui che Belen Rodriguezle voci di crisi: “Ma dai, ora che ...

