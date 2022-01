Dramma in Coppa d’Africa: vero e proprio massacro a causa della calca – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Dramma durante una partita di Coppa d’Africa, numerose persone sono rimaste ferite e alcune sono decedute a causa della calca. Quella di ieri tra il Camerun e le Comore doveva essere un’occasione di festa per la gente del Paese africano. I padroni di casa del Camerun avevano infatti un compito semplice contro un avversario già di per sé più debole che era stato nelle ore precedenti al match falcidiato dai casi di covid e privato di molti dei suoi protagonisti. L’incontro è stato tuttavia più complicato del previsto, dato che le Comore sono riuscite a pareggiare sull’1-1 e il Camerun ha avuto la meglio solo sul finire del secondo tempo. Osservando il match dalla televisione sembrava che tutto fosse andato normalmente, visto che non c’è stata alcuna interruzione e che la ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022)durante una partita di, numerose persone sono rimaste ferite e alcune sono decedute a. Quella di ieri tra il Camerun e le Comore doveva essere un’occasione di festa per la gente del Paese africano. I padroni di casa del Camerun avevano infatti un compito semplice contro un avversario già di per sé più debole che era stato nelle ore precedenti al match falcidiato dai casi di covid e privato di molti dei suoi protagonisti. L’incontro è stato tuttavia più complicato del previsto, dato che le Comore sono riuscite a pareggiare sull’1-1 e il Camerun ha avuto la meglio solo sul finire del secondo tempo. Osservando il match dalla televisione sembrava che tutto fosse andato normalmente, visto che non c’è stata alcuna interruzione e che la ...

Advertising

sportmediaset : Coppa d'Africa, dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime. #SportMediaset… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Dramma in #Camerun-Comore di Coppa d'Africa. Stando alle ricostruzioni che arrivano dai media locali 6 persone sono mort… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COPPA D'AFRICA - Dramma in Camerun-Comore: ressa fuori dallo stadio, almeno 7 vittime - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Dramma in #Camerun-Comore di Coppa d'Africa. Stando alle ricostruzioni che arrivano dai media locali 6 persone sono mort… - news_mondo_h24 : Dramma in Coppa d’Africa, almeno sei morti e decine di feriti nella ressa fuori dallo stadio -