Delia fa coming out con Soleil e parla della notte trascorsa con Alex e una sua amica (Di martedì 25 gennaio 2022) La modella vuota il sacco sul rapporto aperto che ha con il marito La venezuelana si confida con la “rivale” Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 25 gennaio 2022) La movuota il sacco sul rapporto aperto che ha con il marito La venezuelana si confida con la “rivale” Perizona Magazine.

Advertising

zazoomblog : Coming out di Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Mi piacciono anche le donne” - #Coming #Delia #Duran #Grande - MondoTV241 : GF Vip, 'Al compleanno di Alex ho sco*ato con una sua amica' Delia Duran fa coming out nella notte #deliaduran… - BITCHYFit : Coming out di Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Mi piacciono anche le donne” - infoitcultura : GF Vip, il coming out di Delia Duran: “Mi piacciono anche le donne” - antonellaD_E : Delia: 'Il giorno del suo compleanno abbiamo fatto la tromb*ta a quattro con una sua amica perché io sono fatta cos… -