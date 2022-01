Crema di basilico: la ricetta saporita da usare in 1000 modi! (Di martedì 25 gennaio 2022) La Crema di basilico alla frutta secca è una ricetta davvero saporita, che renderà unico ogni vostro primo piatto, con tanta semplicità! E non solo! Questo condimento è perfetto anche per i secondi a base di carne, e regala un tocco di bontà che conquisterà ogni vostro ospite! Provate, poi, a spalmarlo sopra a croccanti fette di pane tostato, assaporerete una vera delizia, da leccarsi i baffi. Questa ricetta è contiene tantissime proprietà benefiche per l’organismo, grazie anche alla presenza, tra gli ingredienti, della frutta secca. Ricca di sali minerali, proteine, vitamine e fibre, è un vero toccasana energetico per il corpo! Inoltre, ha la capacità di aumentare la produzione di melatonina, di idratare l’organismo e prendersi cura dei capelli e delle unghie! Ecco come prepararla! Curiose? ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) Ladialla frutta secca è unadavvero, che renderà unico ogni vostro primo piatto, con tanta semplicità! E non solo! Questo condimento è perfetto anche per i secondi a base di carne, e regala un tocco di bontà che conquisterà ogni vostro ospite! Provate, poi, a spalmarlo sopra a croccanti fette di pane tostato, assaporerete una vera delizia, da leccarsi i baffi. Questaè contiene tantissime proprietà benefiche per l’organismo, grazie anche alla presenza, tra gli ingredienti, della frutta secca. Ricca di sali minerali, proteine, vitamine e fibre, è un vero toccasana energetico per il corpo! Inoltre, ha la capacità di aumentare la produzione di melatonina, di idratare l’organismo e prendersi cura dei capelli e delle unghie! Ecco come prepararla! Curiose? ...

Advertising

TerrinoniL : Oggi primo piatto gourmet per la domenica: PAGHETTI CON CREMA DI PISTACCHIO, SPECK E STRACCIATELLA! INGREDIENTI: 4… - CammaranoCesar : RT @GialloZafferano: Oggi primo piatto gourmet per la domenica: PAGHETTI CON CREMA DI PISTACCHIO, SPECK E STRACCIATELLA! INGREDIENTI: 400g… - ulvy3000 : RT @GialloZafferano: Oggi primo piatto gourmet per la domenica: PAGHETTI CON CREMA DI PISTACCHIO, SPECK E STRACCIATELLA! INGREDIENTI: 400g… - CristinaPoltro4 : RT @GialloZafferano: Oggi primo piatto gourmet per la domenica: PAGHETTI CON CREMA DI PISTACCHIO, SPECK E STRACCIATELLA! INGREDIENTI: 400g… - andreab00029649 : RT @GialloZafferano: Oggi primo piatto gourmet per la domenica: PAGHETTI CON CREMA DI PISTACCHIO, SPECK E STRACCIATELLA! INGREDIENTI: 400g… -