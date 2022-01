Covid, tragedia in Piemonte: bimbo di 10 anni muore in ospedale (Di martedì 25 gennaio 2022) Ucciso da complicanze legate al Covid. Sarebbero queste la cause della morte di un bambino di 10 anni, Lorenzo G., all’alba di oggi 25 gennaio dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo non era vaccinato per precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati secondo quanto riportano le agenzie di stampa. I medici ne avevano disposto il trasferimento urgente a Torino nella mattinata di lunedì 24 gennaio, dall’ospedale di Mondovì (Cuneo), dove il bambino si trovava in gravi condizioni. “Una tragedia per tutto il Piemonte“ La Direzione Aziendale della Città della Salute di Torino “si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore“. Cordoglio anche dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e ... Leggi su velvetmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Ucciso da complicanze legate al. Sarebbero queste la cause della morte di un bambino di 10, Lorenzo G., all’alba di oggi 25 gennaio dopo il ricovero in terapia intensiva all’infantile Regina Margherita di Torino. Il piccolo non era vaccinato per precauzioni di salute in una famiglia di vaccinati secondo quanto riportano le agenzie di stampa. I medici ne avevano disposto il trasferimento urgente a Torino nella mattinata di lunedì 24 gennaio, dall’di Mondovì (Cuneo), dove il bambino si trovava in gravi condizioni. “Unaper tutto il“ La Direzione Aziendale della Città della Salute di Torino “si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore“. Cordoglio anche dal Presidente della Regione, Alberto Cirio e ...

