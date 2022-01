Covid, in Francia picco di morti in ospedale. In aumento anche contagi e ricoveri, ma dal 2 febbraio si riapre (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 393 le persone morte in Francia a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali: è il picco di vittime quotidiane registrate nell’ultima ondata della pandemia in corso da inizio novembre. Il totale dei decessi in tutto il Paese sale così a 129.022 dall’inizio dell’emergenza nel 2020. Prima del picco delle ultime 24, il massimo era di 298 vittime in 24 ore alcuni giorni fa. Al momento sono 108.481 i cittadini positivi al Coronavirus stando a quanto riporta la Santé Publique France nelle ultime 24 ore. Con 3.733 casi per 100.000 abitanti la Francia al momento è, al di là degli stati più piccoli, il paese che in Europa registra l’incidenza più alta. In una settimana in media i contagi sono aumentati nel paese del 22% rispetto ai sette giorni precedenti. Ci ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono 393 le persone morte ina causa del-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali: è ildi vittime quotidiane registrate nell’ultima ondata della pandemia in corso da inizio novembre. Il totale dei decessi in tutto il Paese sale così a 129.022 dall’inizio dell’emergenza nel 2020. Prima deldelle ultime 24, il massimo era di 298 vittime in 24 ore alcuni giorni fa. Al momento sono 108.481 i cittadini positivi al Coronavirus stando a quanto riporta la Santé Publique France nelle ultime 24 ore. Con 3.733 casi per 100.000 abitanti laal momento è, al di là degli stati piùli, il paese che in Europa registra l’incidenza più alta. In una settimana in media isono aumentati nel paese del 22% rispetto ai sette giorni precedenti. Ci ...

