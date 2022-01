Coppa d’Africa, ressa allo stadio Yaoundè in Camerun: 8 morti fra cui un bambino (Di martedì 25 gennaio 2022) All’entrata dello stadio di Yaoundè, in Camerun, è scoppiata una ressa che ha provocato 8 morti. È successo poco prima della partita tra la nazionale e la squadra delle Comore valida per la Coppa d’Africa. Tra le vittime anche un bambino. Un neonato è stato invece calpestato dalla folla e si trova ora ricoverato in ospedale. Secondo un rapporto del ministero della Salute, il tutto è successo davanti all’ingresso sud dello stadio Olembé: le vittime, si legge nel documento, sono state “immediatamente trasportate” in ambulanza ma “il traffico stradale intenso ha rallentato i soccorsi”. Ancora non è chiaro perché si sia formata la ressa. Forse il pubblico si era accalcato davanti allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) All’entrata dellodi, in, è scoppiata unache ha provocato 8. È successo poco prima della partita tra la nazionale e la squadra delle Comore valida per la. Tra le vittime anche un. Un neonato è stato invece calpestato dalla folla e si trova ora ricoverato in ospedale. Secondo un rapporto del ministero della Salute, il tutto è successo davanti all’ingresso sud delloOlembé: le vittime, si legge nel documento, sono state “immediatamente trasportate” in ambulanza ma “il traffico stradale intenso ha rallentato i soccorsi”. Ancora non è chiaro perché si sia formata la. Forse il pubblico si era accalcato davanti...

