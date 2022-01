Con la coppia Bolelli-Fognini agli Australian Open si sogna anche in doppio (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Quando, tra poche ore, Simone Bolelli e Fabio Fognini scenderanno in campo per affrontare Ram e Salisbury nel quarto di finale dell'Australian Open una domanda potrà farsi spazio nel cervello di molti. Perché quei due non organizzano una stagione poggiata interamente sul doppio? Simone ha 36 anni, Fabio 34. Unici italiani nella storia a vincere un titolo Slam (Australia 2015) dopo Pietrangeli e Sirola nel '59, i due azzurri sono ad un punto chiave della loro carriera. Bolelli già da tempo si è dedicato al doppio: alle Finals di Torino era primo sostituto con Maximo Gonzalez, e la voglia di tennis ancora non l'ha abbandonato. Fabio è ancora n. 37 al mondo di singolare ma le fatiche di una stagione ad alto livello nel circus gli sono sempre meno sopportabili. ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Quando, tra poche ore, Simonee Fabioscenderanno in campo per affrontare Ram e Salisbury nel quarto di finale dell'una domanda potrà farsi spazio nel cervello di molti. Perché quei due non organizzano una stagione poggiata interamente sul? Simone ha 36 anni, Fabio 34. Unici italiani nella storia a vincere un titolo Slam (Australia 2015) dopo Pietrangeli e Sirola nel '59, i due azzurri sono ad un punto chiave della loro carriera.già da tempo si è dedicato al: alle Finals di Torino era primo sostituto con Maximo Gonzalez, e la voglia di tennis ancora non l'ha abbandonato. Fabio è ancora n. 37 al mondo di singolare ma le fatiche di una stagione ad alto livello nel circus gli sono sempre meno sopportabili. ...

