Charlene di Monaco compie 44 anni | il triste compleanno della Principessa | “Pesa solo 46 chili | è ancora ricoverata in clinica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 gennaio 2022) Oggi 25 gennaio 2022Wittstock44. Ladiè stata celebrata sui social ufficialicasata da un video che racchiude le sue immagini più belle: insieme al principe Alberto e con i figli Jacques e Gabriella. Una felicità che sembra ormai lontana. Da quando è tornata dal Sudafrica – dov’è stata bloccata per mesi a causa di una grave infezione – Charlène non è riuscitaa riprendersi del tutto. Anzi, il Corriere cita il Royal Central e riporta che lanellain Svizzera e pare sia arrivata are soli 46 kg.si nutrirebbecon cibi liquidi, per questo è ...