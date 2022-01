Berrettini da sogno, vince in 5 set con Monfils e vola in semifinale agli Australian Open. Adesso la sfida con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) Monfils-Berrettini si chiude tre set a due per l'azzurro (6-4/6-4/3-6/3-6/6-2). Matteo deve vincere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022)si chiude tre set a due per l'azzurro (6-4/6-4/3-6/3-6/6-2). Matteo devere il match contro il francese per due volte. Dopo essere andato avanti 2 set a 0, si fa...

xnormalone : Fantastico, partita difficile con pubblico difficile, ma Matteo non ha deluso! Continua così, verso il sogno ???? #Berrettini - cigaretteyellow : berrettini in semifinale agli australian open dopo aver battuto un franc3se ai quarti un sogno forse una favola - MargheMaccario : #Vlahovic alla Juve #Berrettini in semifinale Praticamente sono in un sogno ?? - yakamoz_ya : Se questo è un sogno, non svegliatemi cazzo MATTEOOOOOOOOO #AusOpen #Berrettini - callmegiorgi : E ora prima semifinale di SEMPRE per un italiano agli AO ed è contro Nadal, che partitona da sogno per Matteo! #Berrettini #AusOpen -