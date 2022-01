Australian Open, Matteo Berrettini si sfoga con i tifosi: “Non vi sento, non vi sento!”. La gioia dopo la vittoria – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini si è reso protagonista di un’autentica magia agli Australian Open 2022 ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali del primo Slam della stagione. Il tennista italiano stava dominando il confronto con Gael Monfils e aveva conquistato i primi due set in maniera autoritaria (doppio 6-4, con un game durato 20 minuti sul suo turno di battuta), ma il francese ha avuto la capacità di inventarsi la rimonta sfruttando anche qualche criticità fisica riscontrata dal romano. Nel quinto set, però, la classe e il talento del numero 7 al mondo sono nuovamente riemersi e l’azzurro ha giganteggiato in lungo e in largo, guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Una prova di assoluto spessore per il 25enne, che ha chiuso i conti col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è reso protagonista di un’autentica magia agli2022 ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali del primo Slam della stagione. Il tennista italiano stava dominando il confronto con Gael Monfils e aveva conquistato i primi due set in maniera autoritaria (doppio 6-4, con un game durato 20 minuti sul suo turno di battuta), ma il francese ha avuto la capacità di inventarsi la rimonta sfruttando anche qualche criticità fisica riscontrata dal romano. Nel quinto set, però, la classe e il talento del numero 7 al mondo sono nuovamente riemersi e l’azzurro ha giganteggiato in lungo e in largo, guadagnandosi il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Una prova di assoluto spessore per il 25enne, che ha chiuso i conti col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, ...

