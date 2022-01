Uomini e Donne | Gemma Galgani fa litigare Gianni Sperti e Tina Cipollari

Advertising

matteosalvinimi : Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il Centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell’intere… - matteosalvinimi : Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - Omero79 : @1V4vendetta Infatti...ma quale rispetto... l'obiettivo è sempre stato quello di fomentare divisioni tra uomini e d… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uo… -

In serata Salvini ha commentato: 'Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità ,di alto profilo istituzionale e culturale,...... "Sto lavorando perch nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità,di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una ...BARI - “Essere qui è una grande emozione ed una grande responsabilità, in questo momento in cui il Parlamento non riesce a trovare una bussola che unisca tutte le energie per individuare il migliore d ...REGGIO EMILIA. Tre decessi in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 80 anni e due donne di 76 e 78 anni). Con 1.595 nuovi casi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino della Regione e dell’Ausl. Compl ...