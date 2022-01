“Spalletti minacciato a Roma”: c’è il retroscena (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante. Egli, essendo da sempre molto vicino alle vicende Romaniste, ha potuto svelato un retroscena sul passato dell’attuale allenatore azzurro Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è stato infatti allenatore della Roma in due periodi: il primo fra il 2005 e il 2009, il secondo fra il 2016 e il 2017. Foto: Getty Images- Luciano Spalletti Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Spalletti venne minacciato quando arrivò dall’Udinese alla Roma, i tifosi Romanisti non volevano il suo arrivo. Fischiavano anche alcuni giocatori, come Perrotta e Mexes. Spalletti è uno che ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante. Egli, essendo da sempre molto vicino alle vicendeniste, ha potuto svelato unsul passato dell’attuale allenatore azzurro Luciano. Il tecnico del Napoli è stato infatti allenatore dellain due periodi: il primo fra il 2005 e il 2009, il secondo fra il 2016 e il 2017. Foto: Getty Images- LucianoEcco quanto riportato dalla nostra redazione: “vennequando arrivò dall’Udinese alla, i tifosinisti non volevano il suo arrivo. Fischiavano anche alcuni giocatori, come Perrotta e Mexes.è uno che ...

