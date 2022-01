Sfreccia in autostrada a 417 km/h e pubblica il video: ora è nei guai (Di lunedì 24 gennaio 2022) È finito sotto indagine il multimilionario ceco che ha Sfrecciato a 417 chilometri orari su un'autostrada tedesca e ha poi pubblicato online un video che documentava la sua bravata. La polizia della città tedesca di Magdeburgo... Leggi su europa.today (Di lunedì 24 gennaio 2022) È finito sotto indagine il multimilionario ceco che hato a 417 chilometri orari su un'tedesca e ha poito online unche documentava la sua bravata. La polizia della città tedesca di Magdeburgo...

