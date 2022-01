“Secondo me mi odia…”, Delia parla di Barù che le nega un abbraccio – VIDEO (Di lunedì 24 gennaio 2022) Barù e Delia Duran non hanno assolutamente un buon rapporto. Nonostante la moglie di Alex Belli sia entrata nella Casa del Grande Fratello Vip anche per conquistare l’attenzione dell’affascinante esperto di vini, pare che le cose non siano andate come previsto. Barù nega un abbraccio a Delia che sbotta: “Secondo me mi odia…” E così,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 24 gennaio 2022)Duran non hanno assolutamente un buon rapporto. Nonostante la moglie di Alex Belli sia entrata nella Casa del Grande Fratello Vip anche per conquistare l’attenzione dell’affascinante esperto di vini, pare che le cose non siano andate come previsto.unche sbotta: “me mi” E così,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Secondo me mi odia…”, Delia parla di Barù che le nega un abbraccio – VIDEO - Puupi200000 : @antomanontroppo Secondo me vi dà fastidio il libro, visto che il nonno degli italiani odia le librerie, i musei, le biblioteche. - sara_saretta___ : ma Ve la ricordate la settimana scorsa?,lui odia la spettacolarizzazione,quel avete visto che a me lo fa e a voi n… - Elisa60388018 : RT @Sorelis35030663: Questa me l'ero persa. Delia: 'secondo me Barù mi odia' Nataly: 'a tutti, mica solo a te, a me anche' ??? #jerù #j… - mokuren791 : Secondo me quando lei fa queste battutine davanti agli altri lui la odia proprio (però la ama anche) #jeru -