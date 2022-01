Quirinale, Pd e M5s in ordine sparso: Conte cerca voti per Riccardi, Letta lavora per Draghi (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Ma lo votate Riccardi?". Alla buvette di Montecitorio Paola Taverna fa scouting. Parla con gli ex M5s, come Emanuele Dessì, per convincerli a virare sul fondatore della comunità di Sant'Egidio. Vito Crimi in chat scrive che "Riccardi non è un nome di bandiera, ma il nostro candidato". E per un ministro grillino "potremmo votarlo già alla terza". L'impressione è che il M5s sia iper attivo, ma poco connesso con gli alleati del Pd. "Non possiamo spaccarci. Ne va della coalizione soprattutto nei territori", spiega Anna Macina. Il nome di Draghi incombe ma nel M5s tutti o quasi cercano di scacciarlo. Luigi Di Maio a chi lo ferma in Trastlantico confida: "Almeno questa volta siamo centrali. Nel 2015 ci accorgeremmo di Mattarella dopo dieci minuti che era stato eletto". Conte continua a spingere il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Ma lo votate?". Alla buvette di Montecitorio Paola Taverna fa scouting. Parla con gli ex M5s, come Emanuele Dessì, per convincerli a virare sul fondatore della comunità di Sant'Egidio. Vito Crimi in chat scrive che "non è un nome di bandiera, ma il nostro candidato". E per un ministro grillino "potremmo votarlo già alla terza". L'impressione è che il M5s sia iper attivo, ma poco connesso con gli alleati del Pd. "Non possiamo spaccarci. Ne va della coalizione soprattutto nei territori", spiega Anna Macina. Il nome diincombe ma nel M5s tutti o quasino di scacciarlo. Luigi Di Maio a chi lo ferma in Trastlantico confida: "Almeno questa volta siamo centrali. Nel 2015 ci accorgeremmo di Mattarella dopo dieci minuti che era stato eletto".continua a spingere il ...

