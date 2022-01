Prima condannato dalla stampa come il giustiziere | poi freddato davanti al suo negozio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ero in guerra ma non lo sapevo – film di Fabio Resinaro al cinema da oggi fino al 26 gennaio; il 16 febbraio su Rai1 – affronta con lucidità uno degli episodi più tragici del nostro paese. La storia di Pierluigi Torregiani, noto orefice milanese, ucciso nel 1979 a colpi di arma da fuoco dai Proletari Armati per il Comunismo, il gruppo terroristico guidato da Cesare Battisti (mandante). Leggi anche › Francesco Montanari: «Vi spiego perché sonoparte dei cattivi» Ero in guerra ma non lo sapevo, la trama Milano, anni ‘70. Pierluigi Torregiani (Francesco Montanari) è un orefice stimato. I suoi affari vanno bene e per questo vuole aprire un secondo, anche se il periodo è ...