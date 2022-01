Pedone investito da un tir sulla A4 | è gravissimo

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Un uomo di 59 anni è statonella mattinata di lunedì 24 gennaio lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Ospitaletto e Brescia Ovest,carreggiata che viaggia in direzione Venezia. Al momento la dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine, non è ancora nota. L’allarme è scattato attorno alle 9 e sul posto si sono precipitate due ambulanze e l’elisoccorso, decollato da Brescia: una volta giunti sul luogo dell’incidente, i medici hanno subito portato le prime cure al 59enne che ha riportato un trauma cranico commotivo. Poi il trasporto d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove è giunto in codice rosso.

Ultime Notizie dalla rete : Pedone investito

Telefriuli

